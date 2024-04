La disponibilité d’AirPlay pour les téléviseurs dans les chambres d’hôtel commence réellement, avec Apple annonçant que son service est maintenant disponible chez InterContinental Hotels Group (IHG)/ IHG Hotels & Resorts. Il s’agit d’un groupe hôtelier qui gère 6 000 hôtels.

AirPlay débarque les chambres d’hôtel

Apple précise que la disponibilité d’AirPlay concerne pour le moment certains établissements en Amérique du Nord et non la totalité. Il s’agit en l’occurrence de Kimpton Hotels & Restaurants, Hotel Indigo, Candlewood Suites et InterContinental Hotels & Resorts.

Les clients séjournant dans ces hôtels peuvent utiliser AirPlay pour diffuser en privé leurs séries et films préférés sur Apple TV+ et d’autres services de streaming populaires, écouter leurs playlists sur Apple Music ou d’autres plateformes, regarder des photos de vacances, s’entraîner à une présentation, jouer à des jeux sur Apple Arcade, ou encore faire de l’exercice ou de la méditation avec Apple Fitness+ sur le téléviseur de leur chambre.

L’usage d’AirPlay se fait à l’aide des téléviseurs LG dans les chambres. Il suffit de se connecter au téléviseur compatible et au réseau Wi-Fi de l’hôtel en scannant un code QR unique sur l’écran. Une fois connectés, les clients peuvent partager presque tout directement à partir de leur iPhone ou iPad. Ils sont également en mesure d’associer plusieurs appareils au téléviseur, afin que leurs amis et leurs proches qui voyagent ensemble puissent également en profiter.

Apple met en avant un aspect de confidentialité : chaque QR Code est unique à la chambre d’hôtel et garantit que le contenu n’est accessible qu’à l’utilisateur. Cela signifie que tout ce que les clients partagent avec le téléviseur de l’hôtel reste personnel et privé. Lorsqu’ils quittent l’hôtel, leur connexion est effacée, de sorte que les futurs clients et le personnel ne peuvent pas accéder à l’activité de l’utilisateur.

Il est possible de découvrir les hôtels compatibles dès maintenant avec AirPlay depuis cette adresse. Il est nécessaire d’avoir au moins iOS 17.3 sur son iPhone ou iPad.