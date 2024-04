Apple TV+ est devenue la plateforme de référence pour les films et séries de S.F. Certains contenus frisent le génie dans le domaine (à l’instar de Severance), d’autres s’avèrent tout simplement d’excellentes qualités (Fondation, See, Silo, For All Mankind) et d’autres encore s’avèrent un peu moins concluantes (Finch, Monarch). Un autre contenu va donc se rajouter à cette riche catégorie, la série Sunny avec Rashida Jones en vedette. L’actrice y tiendra le rôle de Suzie Sakamoto, une Américaine vivant à Kyoto dont la vie est bouleversée suite à la disparition de son mari roboticien Masa (Hidetoshi Nishijima) et de leur fils après un terrible accident d’avion.

Décidément, les robots ont la cote en ce moment chez Apple…

Seule et éplorée après ce drame, Suzie reçoit en cadeau Sunny (Joanna Sotomura), un robot expérimental conçu pour aider les gens dans leurs travaux domestiques (une Rosie en somme…). Petit à petit, Suzie et Sunny vont devenir de plus en plus proches, et Sunny se rendra compte que Sunny pourrait bien être la clé pour découvrir ce qui est exactement arrivé à son mari et à son fils – et s’ils sont encore là quelque part. A noter que la série Sunny est basée sur le roman The Dark Manual de Colin O’Sullivan.

Les deux premiers épisodes de Sunny seront diffusés sur Apple TV+ le 10 juillet prochain.