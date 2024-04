Le programme de recyclage des iPhone, qui permet à Apple de respecter ses engagements environnementaux, vient de faire l’objet d’un article particulièrement critique de la part de Bloomberg. Le recyclage chez Apple cumulerait en effet de nombreux problèmes de sécurité. Initialement, la stratégie de recyclage d’Apple consistait à utiliser le robot Daisy pour démonter les iPhones retournés afin que les matériaux puissent être réutilisés dans de nouveaux produits. Un article de Bloomberg révèle que cette solution a débouché à la marge sur des vols d’iPhone (de la part d’employés) et la destruction inutile d’iPhones encore fonctionnels qui auraient pu être remis à neuf. Pire encore, les protocoles stricts mis en place dans les installations de recyclage – comme l’installation de systèmes de surveillance intensive et d’autres mesures de sécurité – n’ont pas été totalement efficaces face à ces dérives.

Des vols et des iPhone fonctionnels déchiquetés

Le processus de recyclage lui-même implique un examen minutieux au cours duquel les anciens iPhones sont remis à une unité de traitement de déchets électroniques, puis déchiquetés en petits morceaux afin de garantir que tous les matériaux sont bien décomposés. Des milliers d’iPhones en parfait état seraient cependant déchiquetés chaque année, ce qui ne manquera sans doute pas de déclencher une polémique sur l’efficacité et l’éthique des pratiques de recyclage d’Apple, en particulier lorsque des méthodes alternatives, moins polluantes, pourraient potentiellement être utilisées.

L’article de Bloomberg cite aussi une affaire judiciaire impliquant GEEP, un ancien partenaire de recyclage poursuivi par Apple pour ne pas avoir détruit près de 100 000 appareils, ces derniers ayant été vendus sur le marché gris. Cette violation grave des protocoles stricts d’Apple met en lumière des problèmes plus larges de vol et de mauvaise gestion au sein du processus de recyclage. Malgré les progrès de la technologie robotique avec des systèmes comme Daisy (capables de démonter plusieurs modèles d’iPhone en une heure), l’efficacité et l’intégrité des efforts de recyclage d’Apple sont encore très loin de toute critique.