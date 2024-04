Ultra addictif et vraiment bien fichu malgré son gameplay « à l’ancienne », le RPG roguelike Loop Hero débarquera à la fin du mois sur mobile. Pour l’occasion, le studio Playdigious (qui s’est chargé des version iOS et Android) vient de publier une vidéo de gameplay de la version mobile, et sans surprise, c’est une copie carbone des versions PC (Steam) et Switch. Le jeu dégage toujours ce charme étrange, l’aspect rétro étant mitigé par une DA (notamment des personnages) extrêmement raffinée et des mécaniques de gameplay ciselées jusque dans les moindres détails. Bref, ça donne envie.



Loop Hero sera disponible dans l’App Store le 30 avril prochain et il est dès maintenant possible de le précommander. Le jeu sera téléchargeable gratuitement, avec un unique paiement in-app de 6,99 euros pour tout déverrouiller. Ceux qui auront précommandé le jeu à l’avance bénéficieront même d’une petite décote de 10% sur ce tarif. Comme tout bon titre mobile qui se respecte, Loop Hero aura droit à la sauvegarde dans le cloud, des trophées Game Center, sans oublier bien sûr une interface repensée pour le mobile et… une optimisation spéciale pour les iPhone 15/15 Pro. La compatibilité avec les manettes MFi est de la partie, ce qui est un minimum aujourd’hui.

Le pitch du jeu :

« La liche a plongé le monde dans une boucle infinie, condamnant ses habitants au chaos incessant.

Dans ce RPG roguelike, votre deck de cartes évolutif et mystique vous permet de placer les ennemis, les bâtiments et le terrain tout au long de la boucle d’expédition unique de votre courageux héros.

Chaque classe de héros dispose d’un important butin pour l’aider à combattre, agrandir le campement de survivants et renforcer chaque aventure vécue dans la boucle.

Durant votre quête, vous débloquerez des classes, des cartes et des boss sournois en tentant de briser le cycle de tourment incessant. »