Les propriétaires d’une Xbox peuvent profiter d’une offre promotionnelle qui leur permet d’avoir Apple TV+ gratuit pendant 3 mois. Une offre identique avait déjà été proposée aux joueurs PlayStation.

Comment bénéficier de l’offre ? Il suffit d’ouvrir l’application Apple TV sur sa Xbox et suivre les instructions à l’écran pour avoir 3 mois offerts. Si l’application n’apparaît pas sur votre interface, rendez-vous sur le Store, recherchez Apple TV puis lancez le téléchargement.

Microsoft fait savoir que l’offre promo est disponible jusqu’au 7 juillet. Il faudra par contre penser à désactiver l’abonnement avant la fin des 3 mois si vous ne voulez pas avoir une facturation.

L’essai gratuit d’Apple TV+ est normalement de sept jours, avant l’abonnement à 9,99€/mois. Ici, Microsoft permet d’avoir trois mois avec sa console. Cela devrait largement suffire pour se faire un avis général sur le service de streaming, quitte à prendre un abonnement par la suite.

Plusieurs films et séries sont disponibles sur la plateforme, dont For All Mankind, Invasion, Foundation, Silo, Severance, Monarch: Legacy of Monsters, Slow Horses, Ted Lasso, Masters of the Air, Mythic Quest, Hijack et bien d’autres.

Apple TV+ est également le moyen de voir tous les matchs de la Major League Soccer (MLS), ainsi que Friday Night Baseball pour les fans de la Major League Baseball (MLB).