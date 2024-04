L’Apple Vision Pro suscite moins de de passions aux Etats-Unis, à moins tout simplement que le prix extrêmement élevé du casque d‘Apple n’ait fini par dissuader jusqu’à ceux qui étaient potentiellement intéressés. Le journaliste de Bloomberg Mark Gurman affirme ainsi dans une note de blog que la demande de démos de l’Apple Vision Pro serait en forte baisse dans les Apple Store américains, et certains clients ne se déplaceraient même pas le jour du rendez-vous fixé (ce qui là encore va plutôt dans le sens d’un prix bien trop dissuasif). Mark Gurman affirme aussi que les ventes du casque ne se porteraient pas au mieux, Apple parvenant à en écouler quelques exemplaires à peine chaque semaine.

Pour rappel, Apple aurait vendu un peu plus de 200 000 Apple Vision Pro aux Etats-Unis depuis son lancement le 2 février dernier, un score assez logique étant donné le prix du casque, et qui devrait encore augmenter après l’ouverture des ventes à l’international. Il reste toujours très compliqué de savoir si les faibles ventes du Vision Pro (dans l’absolu) sont le résultat d’un positionnement de niche (peu de personnes vraiment intéressées) ou si le prix élevé a fini par écoeurer jusqu’aux plus passionnés par la VR.

Les ventes conséquentes du Meta Quest 3 (quelques millions d’exemplaires), laissent tout de même comprendre que le marché potentiel pour ce type de casque dépasse de très loin les 200 000 unités. Sachant que le casque d’Apple a globalement obtenu des tests élogieux, il est donc presqu’acquis que le principal point d’amélioration commercial se situe désormais au niveau du tarif, même si le manque d’apps dédiées se fait lui aussi cruellement sentir. Gurman lui-même estime que seule l’arrivée d’un Apple Vision d’entrée de gamme (et donc beaucoup moins cher) pourra relancer les ventes.

Plusieurs indices indiquent que l’Apple Vision Pro devrait être proposé à la vente en France d’ici les prochains mois. Inutile de préciser qu’au vu du revenu moyen dans l’hexagone (9 déciles en dessous des 3000 euros/mois), il n’est même pas certain que les ventes dépasseront ici les 10 000 unités.