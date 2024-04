Apple TV+ étend sa disponibilité et se veut maintenant accessible depuis la Freebox Révolution. Free continue d’améliorer sa box qui a été annoncée en décembre… 2010 !

Les abonnés Free avec une Freebox Révolution ont eu la surprise de découvrir un accès à Apple TV+ en se rendant dans la section « Vidéo à la demande ». Cela rejoint d’autres services, dont Netflix, Amazon Prime Video, TF1+ et bien d’autres.

Apple TV+ est facile à trouver sur la Freebox Révolution, juste en dessous de TF1+. pic.twitter.com/GWPtBL1VKF — Cyrille Varnier – The Big Picture (@cvrlh) April 20, 2024

Un appui dessus lance l’application. Il est possible de profiter d’une période d’essai gratuite de 7 jours. L’abonnement s’enclenche ensuite avec le prix de 9,99€/mois. C’est le même tarif que sur les autres appareils, il n’y a pas une quelconque remise pour les abonnés Freebox.

Vous pouvez donc regarder tous les films et séries qui sont disponibles sur la plateforme de streaming, dont For All Mankind, Invasion, Foundation, Silo, Severance, Monarch: Legacy of Monsters, Slow Horses, Ted Lasso, Masters of the Air, Mythic Quest, Hijack et bien d’autres.

Vous pourrez voir les contenus en 1080p et non en 4K. La raison est simple : la Freebox Révolution ne supporte pas la 4K contrairement aux modèles plus récents.

Free propose toujours la Freebox Révolution, c’est disponible au prix de 29,99€/mois.