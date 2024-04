Apple TV+ propose aujourd’hui la bande-annonce pour la saison 4 de sa série britannique Trying. Elle fera ses débuts le 22 mai prochain sur la plateforme de streaming.

Dans cette nouvelle saison, il y a un saut dans le temps de six ans pour découvrir que Nikki (Esther Smith) et Jason (Rafe Spall) sont des parents adoptants expérimentés qui ont construit une adorable petite famille nucléaire, enrichie par un extraordinaire réseau de soutien. Cependant, lorsque leur fille adolescente, Princesse (Scarlett Rayner), commence à aspirer à un lien avec sa mère biologique, Nikki et Jason se retrouvent confrontés au test ultime de leurs compétences parentales.

Outre Rafe Spall, Esther Smith et Scarlett Rayner, le casting comprend Sian Brooke, Darren Boyd et Cooper Turner.

La bande-annonce présente le tout nouveau single de la chanteuse londonienne BEKA, intitulé Forever. BEKA s’occupe de la bande originale de cette saison, avec des chansons qui feront leur apparition dans chaque épisode. Elle succède à Maisie Peters et Bear’s Den qui ont écrit et interprété respectivement les bandes originales des saisons 2 et 3 de Trying.

La saison 4 de Trying fera ses débuts le 22 mai sur Apple TV+. Les deux premiers épisodes seront diffusés à cette date. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque mercredi. La saison comprendra huit épisodes au total.