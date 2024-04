Il existait déjà les rumeurs à prendre avec des pincettes, mais certaines déclarations de SVP d’Apple sont aussi à prendre avec toute la prudence possible. Ainsi, le directeur d’Apple Arcade, Alex Rofman, a tenu des propos pour le moins très étonnants au journal The Guardian. Ce dernier affirme en effet qu’Apple Arcade n’a pas été créé avant tout pour générer de l’argent : « Il s’agissait de jeux conçus uniquement pour être amusants et engageants, et non construits autour d’un modèle commercial, ni construits autour de minuteries ou de publicités vidéo » déclare le SVP « Nous ne cherchions pas nécessairement à reproduire les meilleurs genres sur mobile, nous ne cherchions pas à proposer un match-3 meilleur que Candy Crush, nous nous sommes concentrés sur des jeux qui n’auraient pas eu d’opportunité sans Arcade. »

Au vu de l’évolution des jeux sur le service, avec initialement des titres indés relativement ambitieux pour finir aujourd’hui par une accumulation de jeux « casuals » caricaturalement représentatifs du jeu mobile, on peut légitimement douter du fait qu’Apple Arcade offre des opportunités particulières pour des jeux vraiment singuliers et originaux. Cet aspect « lisse » , sans aspérités, semble même assumé par le patron d’Apple Arcade : concernant le jeu Sneaky Sasquatch par exemple, Alex Rofman affirme que ce dernier « est tout à fait conforme aux valeurs d’Apple : c’est un jeu incroyablement profond et stimulant, mais il n’y a pas de violence. Il n’y a rien d’offensant. »

Les plus critiques diraient qu’à force de ne vouloir offenser personne et de bannir toute violence (comme si la violence était absente de la vie elle-même), les jeux Apple Arcade sont désormais sans autre intérêt que de fournir un simple passe-temps assez bas de gamme lors de la pause aux toilettes. Le choix de jeux aux mécaniques de gameplay souvent simplistes est probablement motivé par le fait qu’Apple considère que les enfants sont un public prioritaire. Alex Rofman rappelle ainsi qu’avec Apple Arcade les parents peuvent laisser les enfants jouer avec les jeux du service tout en étant « sûrs qu’il n’y aura pas 100 dollars d’achats de devises ou autre (en in app, Ndlr) ». De là à dire qu’Apple privilégie les plus jeunes joueurs… Rofman loue enfin la « qualité incroyablement élevée » du catalogue Apple Arcade, ce qui flirtera ici avec le comique involontaire pour quiconque a déjà joué à autre chose qu’à Candy Crush Saga.

Au delà du côté souvent lunaire de ces déclarations, on rappellera qu’Apple Arcade est critiqué par de nombreux développeurs qui estiment au contraire qu’Apple n’en fait pas assez pour valoriser le service avec des jeux de qualité. De fait, le comparatif avec le catalogue Netflix Games s’avère aujourd’hui particulièrement cruel pour le service d’Apple.