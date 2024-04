Apple propose aujourd’hui la bande-annonce de The Big Cigar, sa nouvelle série qui se focalisera sur Huey P. Newton, le cofondateur du Black Panther Party for Self Defense devenu le Black Panther Party en 1966, qui vient en aide aux Afro-Américains les plus démunis.

Basée sur l’article du même nom publié dans un magazine par Joshuah Bearman, qui est également producteur exécutif, The Big Cigar raconte l’histoire d’une révolution hollywoodienne rencontrant une révolution sociale. Il s’agit d’une farce sauvage dans laquelle le fondateur des Black Panthers, Huey P. Newton, échappe au FBI et se réfugie à Cuba avec l’aide du célèbre producteur Bert Schneider, dans le cadre d’un plan élaboré — impliquant une fausse production cinématographique — qui tourne mal de toutes les manières possibles et imaginables.

André Holland joue le rôle de Huey P. Newton. Il est accompagné par Alessandro Nivola, Tiffany Boone et P. J. Byrne. La série aura le droit à six épisodes. Elle est réalisée par Don Cheadle.

The Big Cigar sera disponible sur Apple TV+ à partir du 17 mai. Il y aura les deux premiers épisodes à cette date. On retrouvera ensuite un nouvel épisode chaque vendredi jusqu’au 14 juin. C’est présenté comme une mini-série, il faut comprendre par là qu’il n’y aura (normalement) pas de saison 2.