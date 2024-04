Huawei va proposer la Watch Fit 3 et cette montre connectée est une copie de l’Apple Watch visuellement parlant. Le design des montres connectées varie d’un fabricant à l’autre, en particulier dans le monde de Wear OS (système d’exploitation de Google concurrent de watchOS), mais le prochain modèle de Huawei s’inspire clairement du leader du marché.

Apple Watch à gauche, Huawei Watch Fit 3 à droite



Des images de la Huawei Watch Fit 3 ont été partagées par Roland Quandt sur X (ex-Twitter) avant la sortie de la montre. Elle a une forme carrée avec des bords fins, des coins arrondis et deux boutons sur le côté droit — une couronne rotative et un bouton physique. Elle est également dotée d’un bracelet qui se connecte facilement. Est-ce que tout cela ne vous rappelle pas un autre produit ?

Huawei Watch Fit 3 – they're going full Apple Watch clone mode with that new, more squarish screen and the crown up there in the right corner it seems. pic.twitter.com/5kwJXEkXvK

