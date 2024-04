Fallout est en plein dans l’actualité après la série sur Amazon Prime Video qui a connu un joli succès auprès du public. Ce fut l’occasion de remettre les jeux en avant et notamment Fallout 4 qui a eu le droit à une grosse mise à jour « next-gen ».

Le problème est que Fallout 4 est uniquement disponible sur PC et consoles, les joueurs Mac sont donc coincés… ou pas. Il est possible de faire tourner le titre grâce à l’outil Whisky comme l’ont confirmé plusieurs utilisateurs. Et bonne nouvelle : le jeu tourne bien.

Whisky est un utilitaire sur Mac qui se repose sur Game Porting Toolkit, un outil d’Apple qui permet (en théorie) de porter facilement un jeu Windows sur macOS. L’interface est simple à comprendre. Dans le cas présent, il suffit de lancer Fallout 4 après avoir acheté la version Windows sur Steam ou sur GOG.

Les retours d’utilisateurs indiquent que le jeu sur Mac ne tombe jamais sous les 30 images par seconde (FPS). C’est notamment le cas après le test sur un MacBook Pro M1 avec 16 Go de RAM.

Pour information, des utilisateurs avaient déjà réussi à faire tourner Fallout 4 sur Mac à l’aide de l’utilitaire CrossOver. Cela remonte à quelques années maintenant. Mais si l’on en croit les retours, l’expérience est meilleure avec Whisky.