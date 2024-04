Dans le conflit en cours entre l’Ukraine et la Russie, l’armée de l’air ukrainienne a trouvé une utilité à l’iPad : moderniser les systèmes d’armes de ses anciens avions de combat pour les adapter aux armements contemporains. Les avions de l’armée de l’air ukrainienne, principalement des modèles russes et soviétiques, n’avaient pas à l’origine les capacités techniques nécessaires pour transmettre les informations de ciblage à des armes plus récentes et plus avancées. Le Dr William LaPlante, sous-secrétaire américain à la Défense, affirme que des iPad sont désormais installés dans ces avions afin de combler ce fossé technologique, permettant ainsi aux pilotes de contrôler des armes sophistiquées directement depuis les tablettes.

Ukrainian Air Force Su-27 Flanker Wild Weasel operations, seen here conducting multiple low level standoff strikes against Russian radars with US-supplied AGM-88 HARMs. pic.twitter.com/7CosjXFNkO — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 21, 2024

Lors d’une séance au Forum sur la sécurité mondiale le 24 avril, le Dr LaPlante a souligné que les pilotes ukrainiens avaient pu déployer au combat les avions équipés d’iPad une semaine seulement après l’installation des tablettes. Ainsi en est-il du Su-27 Flanker, des vidéos diffusées en ligne montrant l’iPad bien en évidence sur le tableau de bord de l’avion. Au-delà du contrôle des armes, les iPad remplissent de multiples fonctions, comme l’affichage des informations de vol et des cartes aériennes, des aides à la navigation, etc. Cette solution avionique de fortune améliore donc non seulement les capacités opérationnelles des avions mais transforme également les iPad en outil de pointe pour les données tactiques et de vol.

L’adaptabilité des iPad s’étend aussi à diverses armes air-sol livrées à l’Ukraine par l’Occident, notamment les missiles anti-radiations à grande vitesse AGM-88 fournis par les États-Unis, et potentiellement les bombes assistées par fusée Hammer (françaises) ainsi que les bombes à guidage de précision bimode britanniques PaveWay IV.