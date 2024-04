Foxconn, l’assembleur principal de nombreux produits Apple, a fermé plusieurs de ses usines en Chine alors que la production d’iPhone se se délocalise vers d’autres pays comme l’Inde ou le Vietnam. Un reportage de China Observer dévoile ce qu’est devenu un parc industriel de Foxconn situé à Nanning : la cité-usine, autrefois grouillante de vie, est aujourd’hui une zone totalement déserte et silencieuse. Employant auparavant près de 50 000 personnes, l’usine de Nanning est désormais presque abandonnée suite au déménagement de la production. La gestion de l’usine nécessitait en outre des ressources colossales pour subvenir aux besoins quotidiens de sa main d’oeuvre (dont 60 tonnes de riz, 280 porcs, 1,2 million d’œufs et 80 000 poulets).



La fermeture d’un centre manufacturier aussi important transforme non seulement l’installation en une ville fantôme, mais a également un impact profond sur l’environnement économique local. Les images du site et de ses alentours montrent ainsi des complexes immobiliers en difficulté, autrefois construits pour accueillir la main-d’œuvre de l’usine, proposant désormais des remises importantes dans une vaine tentative d’attirer les acheteurs (la majorité des bâtiments sont vacants ou loués).

Pour rappel, Apple s’éloigne progressivement d’un modèle de production essentiellement centré sur la Chine pour un modèle nettement plus diversifié géographiquement. Ce changement a entraîné récemment le transfert des équipements et des ressources des installations chinoises vers des sites au Vietnam ou en Inde. Pour les communautés locales laissées pour compte, la fin de ces usines géantes s’apparente le plus souvent à une véritable catastrophe, d’autant que toute l’économie autour du site était bâtie sur cette forte activité industrielle.