Apple propose un petit cadeau pour les amateurs de Football, sous la forme d’une remise de 25% pour le forfait saison (Season Pass) du MLS, la ligue de Football nord américaine (Major League Soccer). Evidemment, la saison est déjà bien entamée, mais l’offre couvre tout de même tous les matchs restants ainsi que les playoffs (une particularité de la ligue américaine que l’on retrouve dans de nombreux sports co aux Etats-Unis).

Lionel Messi est incontestablement LA star de la MLS

Ainsi, le tarif de l’abonnement mensuel au Season Pass passe de 13,99 euros/mois à 11,99 euros/mois, tandis que le tarif de l’abonnement annuel passe de 59 euros à 49 euros. Une belle décote tout de même. A noter que dans le cas du forfait annuel, ce dernier se renouvellera automatiquement au prix de la saison complète pour la saison 2025. Pour rappel, la saison 2024 de la Major League Soccer se déroule jusqu’au 19 octobre et les Playoffs démarrent dans la foulée. Le Season Pass MLS offre un aussi un accès à tous les matchs en direct de la Major League Soccer, y compris la League Cup et les All Stars Games.