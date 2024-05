Les quatre modèles d’iPhone 15 n’arrivent pas à atteindre la popularité des iPhone 14 à la même période il y a un an. C’est ce qui ressort de l’étude du cabinet CIRP pour le premier trimestre aux États-Unis.

Des difficultés pour les iPhone 15 non-Pro

Au premier trimestre de 2024, les iPhone 15 Pro et Pro Max ont été les smartphones d’Apple les plus achetés, avec respectivement des parts de 22% et 23%. L’iPhone 15 a eu une part de 14%, là où l’iPhone 15 Plus en a eu une de 9%. Ainsi, les quatre modèles ont représenté 68% des achats.

Un an plus tôt, l’iPhone 14 représentait 19% des ventes. La part était de 10% pour l’iPhone 14 Plus, 22% pour l’iPhone 14 Pro et 24% pour l’iPhone 14 Pro Max. On arrive à un total de 75%, contre 68% pour la famille des iPhone 15. La baisse de 7 points cette année s’explique par une demande moins importante pour les iPhone 15 et 15 Plus, là où les modèles Pro se maintiennent bien.

CIRP indique :