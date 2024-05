Alors que l’enthousiasme suscité par les investissements dans le streaming s’est quelque peu refroidit, les studios examinent leurs stratégies commerciales, leurs sélections d’émissions (curation) et leurs partenariats avec les créateurs. Même Apple, qui est moins (largement) contraint financièrement que la plupart, modifie subtilement son approche chez Apple Studios. Si l’on en croit un article paru dans la rubrique Dealmakers de The Ankler, Apple est en discussions préliminaires avec des producteurs et des agents afin de réviser la structure de rémunération de ses programmes originaux en fonction de leurs indicateurs de succès (la mesure d’audience en somme…).

Des bonus en fonction des audiences

Actuellement, les programmes d’Apple TV+ reçoivent des versements uniformes qui dépendent uniquement de la durée du programme (2 ou 4 saisons par exemple), indépendamment donc de sa popularité ou de son audience. Apple envisage un nouveau modèle dans lequel ces paiements seraient plus directement liés aux performances. Ce changement vise à mieux répondre aux attentes des créateurs en réduisant les paiements initiaux mais aussi en introduisant des bonus pour chaque jalon d’audience atteint. Cette structure récompenserait les émissions qui trouvent un bon écho auprès du public, encourageant les créateurs à se concentrer sur la qualité et permettant potentiellement à Apple de soutenir un plus large éventail de projets, y compris ceux qui ne semblent pas initialement les plus « vendeurs » (on peut douter que ce nouveau système conduise à ça).

Dans le contexte actuel, qui veut qu’Apple TV+ peine à émerger face à ses concurrents directs, il est sans doute légitime de se demander si Apple ne cherche pas tout simplement à réduire le budget global alloué à ses programmes originaux. On notera cependant que les premières réactions des agents et des producteurs ont été positives, même s’il semble assez clair que ces négociations n’en sont qu’à leurs prémisses et qu’aucun accord n’a encore été finalisé.