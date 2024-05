Situation étonnante sur les iPhone et iPad de plusieurs utilisateurs : le widget Apple News a tout simplement disparu. Le retrait s’est fait sans prévenir, les utilisateurs ont simplement découvert qu’ils n’avaient plus l’accès rapide aux actualités.

Il y a de nombreux témoignages sur les réseaux sociaux, dont X (ex-Twitter) et Reddit. Cela ne concerne pas uniquement les utilisateurs français, il y a aussi le cas de personnes dans d’autres pays européens. Il y a même le cas d’utilisateurs qui sont aux États-Unis et qui ont toujours l’accès à l’application Apple News. En revanche, le widget n’est plus accessible.

De plus en plus étrange : le widget Apple News a complètement disparu. https://t.co/vQV4bR7Rjn pic.twitter.com/A50IYiBY3U — julien cadot (@juliencdt) May 2, 2024

Salut moi depuis ce matin je n’ai même plus le widget News … — Juju64420 (@juju64420) May 2, 2024

La logique voudrait que ce soit un bug au niveau des serveurs d’Apple. Une mauvaise manipulation a retiré le widget sans aucune mise à jour d’iOS sur les iPhone ou iPad. De son côté, la page d’état du système d’Apple n’indique aucun problème particulier.

Il faudra probablement attendre qu’Apple fasse le nécessaire au niveau de ses serveurs pour que nous puissions retrouver l’accès au widget Apple News. Pour rappel, la plupart des pays ont ce widget, mais l’Australie, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ont également le droit à une application dédiée.