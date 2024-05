La version 5.24 de l’app Apple Store (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) propose une nouvelle fonction d’aide à l’achat… malheureusement pour l’instant uniquement disponible aux Etats-Unis. La fonction « Achetez avec un spécialiste par vidéo » (Shop with a Specialist over Video) permet en effet de contacter un spécialiste Apple qui conversera avec le client en chair, en os et en direct.

« Apple lance aujourd’hui « Acheter avec un spécialiste par vidéo », une nouvelle expérience d’achat en direct sur apple.com pour ses clients aux États-Unis. « Acheter avec un spécialiste par vidéo » connecte les clients souhaitant acheter un iPhone avec un membre de l’équipe de vente au détail via un système à sens unique sûr et sécurisé. séance de shopping vidéo. Avec ce nouveau service, les clients peuvent parcourir les derniers modèles, explorer de nouvelles fonctionnalités et en savoir plus sur les offres Apple Trade In, les offres des opérateurs, le passage à iOS et les diverses options de financement. »

A noter que cette aide vidéo à l’achat affiche les transcriptions de la communication pour les clients qui en auraient besoin. Apple précise en outre que si une session vidéo n’est pas disponible ou si un client souhaite bénéficier d’un conseil en dehors des heures d’ouverture de l’Apple Store, ce dernier peut toujours contacter un spécialiste par téléphone ou par chat 24 heures sur 24.