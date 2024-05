L’application Apple Plans ajoute aujourd’hui les itinéraires à vélo aux Pays-Bas. « Enfin ! » pourrait-on dire, sachant que s’il y a bien un pays dans le monde où le vélo est plébiscité, ce sont les Pays-Bas. C’est à se demander pourquoi Apple a autant attendu.

Plusieurs utilisateurs ont remarqué l’ajout des itinéraires à vélo aux Pays-Bas sur Apple Plans, comme le montrent différents messages sur les réseaux sociaux.

OMG bike routes finally made it to Apple Maps in the Netherlands! 😱🚲 pic.twitter.com/k5XAIx11oI — Hidde van der Ploeg (@hiddevdploeg) May 3, 2024

Apple Maps *finally* added biking directions for the bike capital of the planet (The Netherlands). And boy are they comprehensive! pic.twitter.com/BnQgMW1434 — Ryan McLeod (@warpling) May 3, 2024

Les utilisateurs d’iPhone aux Pays-Bas ont normalement reçu une notification leur annonçant la disponibilité des itinéraires à vélo. Apple Plans fournit des itinéraires le long des pistes cyclables et des routes adaptées aux vélos, dans la mesure du possible, en indiquant des détails tels que les pentes raides, le degré de fréquentation d’une rue et la présence éventuelle d’escaliers ou d’autres obstacles le long d’un itinéraire.

Les propriétaires d’une Apple Watch ont également le droit à une expérience supplémentaire, puisqu’ils peuvent profiter du guidage vocal et du retour d’information haptique.

Pour rappel, la France a le droit aux itinéraires à vélo sur Apple Plans depuis juin 2023.