L’iPhone reste le champion du chiffre d’affaires, et de très loin. Counterpoint a sorti sa petite calculette et a estimé que sur le premier trimestre de cette année, l’iPhone a engrangé à lui seul 41% des revenus du marché des smartphones. C’est le score le plus bas d’Apple depuis des années pour un Q1, mais il faut noter que, tous fabricants confondus, ce trimestre a enregistré un record de revenus pour la période. Pour rappel, l’iPhone a réalisé un CA de 46 milliards de dollars sur le Q1, en baisse de 10% par rapport au Q1 2023. Loin derrière l’iPhone d’Apple, Samsung cumule 18% du CA du secteur, suivi d’encore plus loin par Xiaomi (6% des revenus du secteur) et d’Oppo (6% aussi), tandis que Vivo se contente de récupérer 4% des revenus. On note que le retour de Huawei en Chine ne permet pas encore au fabricant de réellement exister au plan mondial (moins de 4% des revenus du secteur donc).

La machine à cash qu’est l’iPhone doit beaucoup au prix unitaire moyen de vente, forcément très élevé chez Apple. Sur le Q1, Apple a vendu ses iPhone à un prix moyen de 900 dollars l’unité, très loin au-dessus des 336 dollars de Samsung, des 257 dollars d’Oppo, des 211 de Vivo et des 159 dollars de Xiaomi. Apple reste le seul fabricant de mobile capable de vendre en masse des appareils extrêmement chers.