Après l’excellent Hitman: Blood Money — Reprisal (Lien App Store – 14,99 euros – iPhone/iPad), Feral continue son travail d’adaptations de gros titres sur mobile (et aussi sur d’autres supports depuis peu). Juste avant le week-end, Feral Interactive a partagé une mise à jour assez cryptique de sa section de jeux à venir, dévoilant ainsi la sortie imminente d’un nouveau titre annoncé pour « bientôt » sur les plateformes iOS et Android. Ce « teaser » affiche aussi une phrase mystérieuse, « DDIM I RODDI ITI FRAW », soumise ici à la sagacité de nos brillants lecteurs. Vous avez trouvé ? Nous non plus …

Les paris sont donc ouverts ; un nouveau Total War pour l’iPad (Empire Total War) ? L’adaptation d’un autre classique du JV ? Autant de soins pour un simple teaser semble en tout cas indiquer qu’il ne s’agira pas d’un « petit » jeu. Au vu de l’expertise acquise par le studio sur ses adaptations mobiles, il y a en tout cas de quoi être excité par cette annonce, d’autant que les gros jeux se font vraiment de plus en plus rares sur la plateforme iOS. Il est sans doute temps de voir venir du neuf…