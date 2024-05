Apple vient de proposer au téléchargement la release candidate (build 21F79) d’iOS 17.5 sur iPhone et d’iPadOS 17.5 sur iPad. Elle arrive une semaine après la bêta 4 et concerne aussi bien les développeurs que les testeurs publics.

La principale nouveauté à retenir avec iOS 17.5 (pour le moment du moins) est la possibilité pour les utilisateurs dans les pays de l’Union européenne de télécharger des applications iOS directement depuis le Web. Encore faut-il que les développeurs fassent le nécessaire de leur côté, surtout que cela implique des restrictions, comme le fait de payer la taxe Core Technology Fee d’Apple.

Pour rappel, une release candidate correspond à la version finale d’une mise à jour. Si tout se passe bien et qu’aucun problème majeur n’est détecté, alors Apple proposera exactement cette version au public dans quelques jours. À l’inverse, s’il y a un souci, Apple proposera une version corrective.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la release candidate d’iOS 17.5.

Dans le même temps, Apple propose la release candidate pour watchOS 10.5 (build 21T575) sur Apple Watch, tvOS 17.5 (build 21L569) sur Apple TV et visionOS 1.2 (build 21O5587a) sur Vision Pro. On notera que macOS 14.5 n’a pour l’instant pas le droit à une release candidate, on reste à la bêta 4.