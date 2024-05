Le protocole de domotique passe en version 1.3 pour proposer diverses améliorations. Ce standard est utilisé par Apple et d’autres d’entreprises, que ce soit du domaine de la tech ou non. Il permet aux appareils de fonctionner sur plusieurs plateformes, y compris HomeKit.

Les nouveautés de Matter 1.3

La Connectivity Standards Alliance (CSA) a annoncé le début de la spécification Matter 1.3 disponible pour les fabricants d’appareils et les plateformes. Il prend en charge une série de nouveaux types d’appareils et de nouvelles fonctions, notamment les appareils de gestion de l’eau, les chargeurs de véhicules électriques, les appareils de cuisine et de blanchisserie, ainsi que les téléviseurs.

Pour les prises intelligentes et autres appareils, la nouvelle version inclut des rapports sur la gestion de l’énergie, permettant aux utilisateurs de voir les mesures réelles et estimées de la puissance, de la tension et du courant, à la fois en temps réel et au fil du temps. Les fabricants de chargeurs de véhicules électriques sont en mesure d’inclure des fonctions basées sur Matter, telles que le démarrage et l’arrêt manuels de la charge, l’ajustement du taux de charge et l’optimisation des temps de charge.

D’autre part, les appareils de gestion de l’eau tels que les détecteurs de fuites et de gel, les capteurs de pluie et les vannes d’eau contrôlables sont pris en charge dans Matter 1.3, de même que plusieurs nouveaux types d’appareils, notamment les fours à micro-ondes, les fours, les tables de cuisson, les hottes aspirantes et les sèche-linges.

Au niveau des téléviseurs, le protocole améliore la recherche et ajoute la prise en charge des messages push ainsi que des dialogues pour les expériences ambiantes, une interactivité élargie pour les applications TV et une meilleure interaction avec les autres appareils domestiques.

Une autre nouveauté touche le système de scènes qui sont maintenant prises en charge. Cela fonctionne comme pour les scènes sur HomeKit, permettant aux utilisateurs de définir un état désiré pour les pièces et les appareils en une seule commande. Les contrôleurs Matter peuvent désormais regrouper plusieurs commandes en un seul message lorsqu’ils communiquent avec les appareils Matter, ce qui réduit les délais d’exécution des commandes.

Les appareils compatibles avec Matter 1.3 seront progressivement disponibles au fil des mois.