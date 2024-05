Apple TV+ a mis en ligne la bande-annonce de son film Fancy Dance avec Lily Gladstone au casting. Il sortira au cinéma dans certains endroits et sur Apple TV+ en juin.

Depuis la disparition de sa sœur, Jax (Lily Gladstone) s’occupe de sa nièce Roki (Isabel Deroy-Olson) dans la réserve Seneca-Cayuga en Oklahoma. Elle consacre tout son temps libre à la recherche de sa sœur disparue, tout en aidant Roki à se préparer pour un prochain pow-wow. Au risque de voir Jax perdre sa garde au profit du grand-père de Roki, Frank (Shea Whigham), le duo prend la route et parcourt l’arrière-pays pour retrouver la mère de Roki à temps pour le pow-wow. Ce qui commence comme une recherche se transforme progressivement en une enquête bien plus profonde sur les complexités et les contradictions des femmes indigènes qui évoluent dans un monde colonisé tout en étant à la merci d’un système judiciaire défaillant.

Lily Gladstone joue aux côtés d’Isabel Deroy-Olson, Ryan Begay, Crystle Lightning, Audrey Wasilewski et Shea Whigham.

Fancy Dance est réalisé par Erica Tremblay. Ce film marque d’ailleurs ses débuts en tant que réalisatrice.

Fancy Dance sortira dans certains cinémas le 21 juin prochain. Il semblerait que ce soit limité aux États-Unis. La sortie sur Apple TV+ se fera le 28 juin.