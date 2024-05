Apple et Google ont collaboré pour mettre en place une fonction standardisée, « Détection des traqueurs de localisation indésirables » (Detecting Unwanted Location Trackers), dont l’objectif est d’améliorer la sécurité des utilisateurs de dispositifs de suivi Bluetooth. Cette fonction lance des alertes sur iOS et Android lorsqu’un dispositif de suivi est détecté à l’insu de l’utilisateur, répondant ainsi aux nombreux abus concernant ces dispositifs de tracking. Apple a intégré cette fonctionnalité dans iOS 17.5 et Google l’a lancée pour les appareils Android 6.0+. Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs recevront une alerte « [Élément] trouvé se déplaçant avec vous » si un dispositif de suivi Bluetooth inconnu se déplace avec eux, quelle que soit la plateforme à laquelle l’appareil est associé.

Pour les utilisateurs iOS, une telle alerte indique qu’un AirTag, un accessoire Find My ou un autre traqueur Bluetooth compatible se déplace avec eux. Bien que le traqueur puisse être attaché à un objet emprunté, les utilisateurs peuvent voir l’identifiant du traqueur, lui faire émettre un son pour le localiser et suivre les instructions pour le désactiver si nécessaire. Les fabricants tels que Chipolo, eufy, Jio, Motorola et Pebblebee se sont engagés à garantir que les futurs tags seront compatibles avec cette spécification.

Les AirTags et les accessoires tiers du réseau Find My ont été conçus dès le départ avec des protections de confidentialité et de sécurité, qu’Apple a constamment amélioré au fil des mises à jour. Cette collaboration multiplateforme, une première dans l’industrie, fournit des lignes directrices pour que les fabricants intègrent des fonctionnalités d’alerte de suivi indésirable. Apple et Google ont déjà annoncé qu’ils continueront de collaborer avec l’Internet Engineering Task Force via le groupe de travail Détection des traqueurs de localisation indésirables afin d’ établir une norme officielle pour cette technologie.