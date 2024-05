Si l’iPhone d’Apple règne en volume de ventes sur le marché américain, les Galaxy de Samsung restent cependant de redoutables concurrents. Jusqu’ici les enquêtes de satisfaction plaçaient aussi l’iPhone en tête aux Etats-Unis, mais les derniers chiffres de l’American Customer Satisfaction Index (ACSI) indiquent que Samsung a brillamment refait son retard sur la firme de Cupertino, les deux géants mobiles partageant le même score de 82% ! Mieux encore pour le sud-coréen, si l’on regarde uniquement la catégorie des smartphones 5G, Samsung se positionne alors en tête avec 83% de taux de satisfaction contre 82% pour Apple, ce qui est une première.

Sans surprise, le taux de satisfaction est beaucoup plus élevé pour les mobiles 5G (plus haut de gamme) que pour les mobiles 3G/4G

On note aussi l’autre duo inséparable, Motorola/Lenovo et Google (Pixel) qui occupent les 2ème et 3ème place à égalité de pourcentage (77%). Même si Motorola est désormais sous bannière chinoise, il y a quelque chose de satisfaisant à revoir le fabricant revenir dans la course sur le marché américain… après avoir été évincé de ce même marché par l’iPhone puis par les premiers smartphones sous Android.