TSMC aligne les déconvenues en Arizona, sur le site ou une nouvelle unité de fabrication de processeurs (pour l’iPhone) est en cours de construction. Malheureusement cette fois, les problèmes vont au delà du choc culturel entre l’équipe de management taïwanaise et le personnel américain. Un conducteur serait en effet décédé sur le site suite à l’explosion de son camion rempli de produits chimiques. Le conducteur a été emmené à l’hôpital dans un état critique mais les blessures étaient semble t-il trop graves. Assez cyniquement, dans un communiqué publié juste avant l’annonce du décès, TSMC a déclaré que ses installations n’avaient subi aucun dommage après l’explosion.

Après avoir confirmé le décès du conducteur, l’Arizona State Building and Construction Trades Council (Arizona BTC) a publié un communiqué laissant entendre que le responsabilités seraient établies si besoin :« La sécurité et le bien-être des travailleurs de la construction sont nos principales priorités, et nous attendons de toutes les agences de réglementation qu’elles mènent une enquête approfondie sur l’incident. L’objectif devrait être de déterminer si des mesures de sécurité adéquates étaient en place, la cause de l’accident, et de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent à l’avenir. »

Voilà qui ne manquera pas en tout cas d’alimenter les critiques sur les conditions de travail sur le site. Luke Kasper du syndicat des tôliers déclaré récemment que l’usine TSMC d’Arizona était « de loin le site le plus dangereux » sur lequel il avait mis les pieds.