Apple annonce avoir mis un terme à son programme universitaire pour les développeurs iOS (iOS Developer University Program). C’est une réalité depuis le 15 mai 2024. Les personnes concernées ont reçu un e-mail les informant de la situation.

C’est la fin pour l’iOS Developer University Program

« Le programme universitaire pour les développeurs iOS a été arrêté à compter du 15 mai 2024 », indique simplement Apple sur son site. La raison de l’abandon n’est pas dévoilée publiquement.

Apple mettait en avant quatre points pour son programme :

Le programme iOS Developer University permet aux instructeurs et aux professeurs de créer une équipe de développement comptant jusqu’à 200 étudiants.

Grâce à la série d’outils sophistiqués et élégants inclus dans le SDK d’iOS et à un large éventail de ressources disponibles sur le site Apple Developer, les étudiants participant au cours auront tout ce dont ils ont besoin pour créer des applications innovantes pour l’iPad, l’iPhone et l’iPod touch.

Les étudiants peuvent tester et déboguer leurs applications à l’aide du débogueur graphique de Xcode, ou collecter des données de performance en temps réel dans la vue chronologique d’Instruments. Pour voir leur travail en action et s’assurer qu’il fonctionne correctement, les étudiants peuvent installer leurs applications directement sur l’iPad, l’iPhone et l’iPod touch.

Le programme iOS Developer University permet aux étudiants et aux professeurs d’une même équipe de partager leurs applications de développement par e-mail ou en les publiant sur un site privé à des fins de présentation et de notation.

Les établissements d’enseignement agréés peuvent maintenant s’inscrire gratuitement à l’Apple Developer Program. Il est alors possible d’accéder aux outils, aux ressources et à l’assistance nécessaires pour créer des applications pour tous les appareils Apple comme l’iPhone. Les établissements peuvent ainsi aider les étudiants à concevoir et à créer des applications avec TestFlight, Xcode Cloud, GameKit, CloudKit, MapKit et bien plus encore.