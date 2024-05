Les technologies d’IA progressent à une vitesse folle, le parc de voiture électriques atteint un niveau record dans le monde poussé par les ventes de Tesla, SpaceX fait décoller des fusées géantes et dispose d’une armada de satellites pour l’internet haut débit, Meta règne sur le secteur de la VR/AR… et l’on peut légitimement se demander où est encore la place d’Apple dans tout ce bouillonnement technologique. Car la firme de Cupertino semble être arrivée à la croisée des chemins : après l’arrêt du projet Apple Car, le lancement poussif de l’Apple Vision Pro et le retard désormais acté sur l’IA, Apple n’est plus aujourd’hui la société pionnière qui apporte les tendances de demain. Le géant californien avait jusqu’ici infusé les innovations qui ont façonné notre univers technologique – Apple II, Mac, iPod, iPhone -, mais depuis le départ de Steve Jobs, quelque chose semble s’être un peu cassé.

Dans ce contexte, même les investisseurs commencent à se détourner d’AAPL, et ce malgré une augmentation sensible des dividendes et un plan de rachat d’actions de 110 milliards de dollars. Des documents de la Securities and Exchange Commission, le gendarme de la bourse américaine, indique que le fonds spéculatif Coatue s’est débarrassé de l’intégralité des 2,4 millions actions AAPL qu’il détenait jusqu’ici dans son portefeuille, soit 470 millions de dollars en valeur de capitalisation. Désormais, Coatue ne dispose plus d’une seule action Apple !

Un autre fonds, Viking, s’est à contrario illustré en achetant plus d’actions AAPL que n’en a vendu Coatue, soit 664 millions de dollars en valeur de capitalisation. Et pour rappel, il y a quelques semaines à peine, Berkshire Hathaway annonçait s’être séparé de 13% de son stocka d’actions AAPL (mais garde tout de même pour 135,4 milliards de dollars en actions AAPL). En somme, il y a du mouvement, et sur de très importants volumes d’actions. Il faut dire que l’avenir d’Apple au sommet de la chaine alimentaire technologique ressemble plus que jamais à un pari, car à vrai dire, rien n’est encore tout à fait joué.

Apple peut encore s’allier à OpenAI pour faire de ses futurs iPhone des incontournables, l’Apple Vision peut finir par s’imposer au grès de tarifs un peu plus accessibles et d’une bibliothèque d’apps enrichie, et à défaut de ne pas devenir un constructeur auto, Apple peut tout de même s’implanter sur le marché automobile avec la prochaine version de CarPlay (que l’on annonce extrêmement ambitieuse). En attendant qu’Apple prenne de nouvelles décisions concernant les marchés tech du futur, les investisseurs en sont donc réduits à parier sur l’avenir ronronnant ou glorieux de Cupertino, comme le feraient des joueurs de Poker qui misent tout ou se retirent au terme d’une partie dont on perçoit encore mal l’issue.