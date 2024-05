Ambiance Pulp et action au menu de The Big Cigar, la dernière série Apple TV+. Le trailer (ci-dessous) et le pitch donnent le ton :« Le co-fondateur du Black Panther Party Huey P.Newton fait appel à un allié isolé insolite, le producteur hollywoodien Bert Schneider, afin d’échapper au FBI et se réfugier à Cuba. »

La série réalisé par Don Cheadle (formidable dans la série House of Lies) est basée sur un article éponyme publié dans un magazine par Joshuah Bearman, (qui est également producteur exécutif). Au delà de l’aspect très « punchy et action » de la série, The Big Cigar raconte l’histoire d’une révolution hollywoodienne rencontrant une révolution sociale. La série se présente sous la forme d’une « farce sauvage » dans laquelle le fondateur des Black Panthers, Huey P. Newton, échappe au FBI et se réfugie à Cuba avec l’aide du célèbre producteur Bert Schneider, dans le cadre d’un plan élaboré — impliquant une fausse production cinématographique — qui tourne mal de toutes les manières possibles et imaginables.

Le casting est composé d’André Holland (Huey P. Newton), Alessandro Nivola, Tiffany Boone et P. J. Byrne. La série aura le droit à six épisodes. Les deux premiers épisodes de la série sont disponibles, et les suivants seront diffusés tous les vendredi.