Les plus cinéphiles de nos lecteurs connaissent sans doute déjà Time Bandits, film culte du génial Terry Gilliam (Brazil, Les Aventures du baron de Münchausen) datant de 1981. L’adaptation en série éponyme de ce petit bijou débarquera bientôt sur Apple TV+. Créée par les showrunners Jemaine Clement et Iain Morris avec la supervision de Taika Waititi (qui est aussi producteur exécutif), la série propose un casting alléchant avec notamment Lisa Kudrow (l’actrice qui jouait Phoebe dans la sitcom Friend), Kal-El Tuck, Tadhg Murphy, Charlyne Yi ou bien encore Roger Nsengiyumva.

Le pitch : « Guidé par Lisa Kudrow, l’équipage excentrique de bandits se lance dans des aventures épiques tandis que les forces du mal menacent leurs conquêtes et la vie telle qu’ils la connaissent. Alors que le groupe voyage à travers le temps et l’espace, le gang tombe sur des mondes fascinants d’un passé lointain tout en recherchant des trésors, dépendant de Kevin pour faire la lumière sur chaque situation. Les Time Bandits assistent à la création de Stonehenge, voient le cheval de Troie en action, échappent aux dinosaures de la préhistoire, font des ravages à l’époque médiévale, vivent l’ère glaciaire, les civilisations anciennes, la Renaissance de Harlem et bien plus encore en cours de route. »

La série Time Bandits fera ses débuts sur Apple TV+ le 24 juillet prochain.