Ken Segall, l’homme qui a conseillé à Apple d’utiliser le préfixe « i » pour ses produits comme l’iPhone et l’iMac, pense aujourd’hui qu’il est temps de passer à autre chose.

Ken Segall a été le directeur créatif de l’agence de publicité choisie par Steve Jobs pour travailler d’abord pour NeXT, puis pour Apple. Il a occupé ce poste pendant 12 ans. Il a notamment été le directeur créatif de la campagne Think Different d’Apple. Puis en 1998, Apple travaillait sur un ordinateur au design translucide. En interne, Apple désignait l’appareil sous le nom de MacMan. Ken Segall a incité Apple à utiliser le préfixe i pour mettre en avant la connectivité à Internet, alors toute nouvelle, offerte par l’appareil. Cet appareil a été commercialisé sous le nom d’iMac.

D’autres ont suivi au fil des années, dont l’iPod, l’iPhone et l’iPad. L’Apple TV n’a pas été nommée iTV, mais c’est probablement à cause du réseau de télévision britannique qui se nomme déjà ITV.

Aujourd’hui, Ken Segall invite Apple à complètement abandonner le préfixe i pour le nom de ses produits. Il indique à Wired :

Le « i » doit disparaître. Il n’a plus de sens. Bien sûr, Steve Jobs a construit Apple autour de ce préfixe, mais n’oubliez pas que le « i » a toujours été une sous-marque. Certains experts en marketing pourraient dire qu’Apple serait fou de laisser tomber le préfixe — il figure toujours devant certaines des plus grandes marques de tous les temps — mais il ne peut pas être protégé, et pendant trop longtemps, il y a eu des entreprises avec des objets connectés à Internet commençant par « i », et c’est un problème pour Apple, connu pour son innovation.

Le créatif suggère implicitement que l’iPhone devrait changer de nom pour devenir Apple Phone. Mais changer une telle marque aujourd’hui ne serait pas forcément un choix intéressant.