La série franco-japonaise Les Gouttes de Dieu va revenir, avec Apple TV+ qui annonce une saison 2. La première est d’ores et déjà disponible sur la plateforme de streaming. Elle a également été diffusée à la télévision sur France 2.

Tandis que le monde du vin pleure Alexandre Léger, sa fille Camille, avec qui il n’était plus en contact, apprend qu’elle hérite de son extraordinaire collection de vins. Mais pour pouvoir revendiquer son héritage, Camille doit battre Issei, le protégé d’Alexandre, lors d’une épreuve pour leurs sens.

Dans la deuxième saison de Les Gouttes de Dieu, Camille et Issei sont de nouveau confrontés à un défi presque impossible : découvrir l’origine du vin le plus merveilleux du monde, un secret que même Alexandre Léger n’a pas réussi à percer. À travers une série d’épreuves et de tests, leur quête les mènera aux quatre coins du monde, les forçant à affronter leurs démons intérieurs et les changeant à jamais.

Le casting de la saison 2 comprendra au moins Fleur Geffrier et Tomohisa Yamashita. Il n’y a pas encore d’information sur le reste des acteurs et actrices présents. On peut imaginer que plusieurs membres de la saison 1 seront de retour. Celle-ci comprenait Stanley Weber, Manon Maindivide, Tom Wozniczka, Diego Ribon, Luca Terracciano, Gustave Kervern, Cécile Bois, Margaux Chatelier, Julien Personnaz et Sophie Mousel.

Il n’y a pour le moment pas de date de sortie pour la saison 2 de Les Gouttes de Dieu sur Apple TV+.