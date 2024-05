Microsoft a dévoilé il y a quelques heures sa nouvelle gamme d’ordinateurs Surface et de Copilot+ PC taillés pour l’IA et équipés de processeurs ARM, les Snapdragon X à 10 ou 12 coeurs. Les performances sont évidemment au rendez-vous, au point que la firme de Redmond n’a pas pu résister au petit jeu de la comparaison… avec les MacBook Air dotés de puces M3. Un constat s’impose rapidement : les Copilot+ PC et les Surface équipés du Snapdragon X à 12 coeurs s’avèrent plus puissants que les MacBook Air, des gains de +50% pour les usages les plus lourds et même +20% pour les traitements d’IA. Apple dans les cordes !

Sauf que… il y a un os dans le pâté : absolument tous les PC Copilot+ et les ordinateurs Surface équipés de Snapdragon X à 12 coeurs disposent d’un système de refroidissement actif, en clair, de ventilateurs, tandis que le MacBook Air est refroidit en mode passif, sans système électrifié pour le refroidissement. Evidemment, ça change tout, notamment lors des calculs les plus lourds : un équivalent du MacBook Air équipé d’un processeur plus puissant que le M3 et doté en conséquence de ventilos pour évacuer le surcroit de chaleur émise, cela existe déjà, et ça s’appelle un MacBook Pro.

On peut comprendre que pour Microsoft il y ait un énorme avantage marketing à pouvoir proclamer la supériorité de la prochaine génération de PC Windows sur des MacBook largement vantés pour leur ratio autonomie/performances, mais l’objectif d’un comparatif est bien de comparer… ce qui est comparable. Arstechnica a été l’un des rares médias à noter cette petite supercherie : « Un avertissement que je n’avais pas vu mentionné dans la présentation de Microsoft ou dans d’autres couvertures de l’annonce, cependant — Microsoft dit que ces deux appareils ont des ventilateurs. Apple utilise encore des ventilateurs pour la gamme MacBook Pro, mais le MacBook Air est totalement sans ventilateur. Gardez cela à l’esprit en lisant les affirmations de Microsoft sur les performances. »