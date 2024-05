Apple travaille sur un nouveau MacBook qui aura la particularité d’avoir un écran pliable et qui verra le jour en 2026, selon les informations de l’analyste Ming-Chi Kuo. Il aura également la puce M5.

Apple envisage deux tailles d’écran pour son MacBook pliable : 18,8 et 20,25 pouces. Le premier, une fois plié, ressemblerait à un MacBook actuel de 13-14 pouces, tandis que le second correspondrait davantage à un modèle de 14-15 pouces.

Plusieurs smartphones pliables existent déjà, mais tous ont un pli visible à l’œil nu. Certes, il y a eu des progrès au fil des années, mais la pliure reste d’actualité. Ici, Apple cherche à proposer un modèle qui n’a justement pas de pli visible à l’œil nu. Mais bien que ce soit une bonne nouvelle, cela va se traduire par un coût plus élevé. Selon les estimations actuelles, les coûts des écrans et des charnières s’élèvent respectivement à environ 600-650 dollars pour le modèle de 20,25 pouces et 200-250 dollars pour celui de 18,8 pouces. Si les rendements de production s’améliorent considérablement d’ici à la production de masse, ces coûts pourraient diminuer.

L’objectif d’Apple est de lancer la production en masse de l’écran de 20,25 pouces au quatrième trimestre de 2025 et celle de l’écran de 18,8 pouces au premier semestre de 2026. Pour la production justement, Apple envisage exclusivement LG Display pour l’écran et Amphenol pour la charnière.

Quel sera le prix du MacBook pliable ? Selon Kuo, ce sera bien plus cher que les Mac portables existants. Il note que le coût de l’ensemble des composants et de la production pourrait se rapproche de celui du Vision Pro. Et quand on sait que celui-ci débute à 3 499 dollars…

Pour rappel, il y a déjà eu des rumeurs évoquant un MacBook pliable avec un écran de 20 pouces.