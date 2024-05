L’application de retouche photo Pixelmator Pro (Lien Mac App Store – 50,99 euros) vient de recevoir une mise à jour qui introduit un ensemble remanié d’outils de masquage basés sur l’IA, rendant les modifications sélectives plus faciles que jamais. La nouvelle version 3.6 de Pixelmator Pro a complètement repensé ses fonctionnalités de masquage, permettant ainsi aux utilisateurs de créer et d’affiner des masques plus rapidement. L’une des nouvelles fonctionnalités les plus marquantes est « Masquer l’arrière-plan », qui utilise l’IA pour supprimer tout l’arrière-plan d’une image en un seul clic. Cet outil détecte le sujet de l’image et applique un masque d’arrière-plan afin de masquer tout le reste de la photo.

Désormais, masquer un calque ou créer un masque à partir d’un calque peut être effectué en double-cliquant sur le canevas à l’aide de l’outil Organiser. Les utilisateurs peuvent ensuite facilement redimensionner et repositionner le masque, simplifiant ainsi les tâches telles qu’arrondir les coins de l’image ou recadrer des calques individuels dans des compositions multicouches. La mise à jour ajoute aussi des outils permettant d’affiner les masques en bas de l’écran chaque fois qu’un masque est sélectionné ou créé. Les ajustements de la transparence, de la douceur des bords, de l’inversion et de l’ajout de nouveaux masques sont ainsi bien plus rapides dans cette version.

De plus, Pixelmator Pro prend désormais en charge les masques vectoriels; Lorsqu’un masque vectoriel est ajouté, la zone à l’intérieur de la forme vectorielle reste visible tandis que le reste est masqué. Les utilisateurs peuvent masquer un calque en sélectionnant une forme dans le menu Masque ou en créant un masque avec l’outil Plume. Les masques vectoriels sont entièrement modifiables. Evidemment, ces nouvelles fonctionnalités sont disponibles gratuitement dans le logiciel.