Après avoir été annoncé l’an dernier, Cozy Grove: Camp Spirit, la suite de l’excellent et très « chill » Cozy Grove, prend enfin date sur iOS et Android. Le jeu sera disponible le 35 juin sur ces deux plateformes, mais il faudra disposer d’un compte Netflix actif pour en bénéficier sachant que le jeu arrive dans le catalogue Netflix Games, désormais bien fourni. A noter que Cozy Grove avait été lancé sur Apple Arcade, mais le jeu a depuis été supprimé et est actuellement sur PC et console… mais n’existe plus sur mobile, ce qui est évidemment très dommageable. Le choix de ne pas laisser le premier titre sur mobile est celui de Netflix, sachant que la marque au N rouge a racheté le studio Spry Fox en 2022. Des méthodes limites et peu respectueuses des joueurs tout de même…

Cozy Grove : Camp Spirit place une nouvelle fois le joueur dans la peau d’un éclaireur spirituel arpentant une île hantée. Ce dernier pourra aussi se lier lier d’amitié avec de nombreux ours fantomatiques, participer à des histoires de fantômes etc. Mélange d’Animal Crossing et de jeu d’aventure fantastique, Cozy Grove Camp Spirit semble en tout cas garder toute son identité propre dans ce second opus. Le jeu peut être précommandé à cette adresse.