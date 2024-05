C’est une histoire assez insolite qui nous vient du fond des âges d’Apple, à l’époque où la firme de Cupertino planchait sur la troisième version de l’iPad. Un prototype de cet iPod a été récupéré (on ne sait comment) par AppleDemoYT, (grand amateur des vieilleries historiques d’Apple), et l’appareil contient un clone de Tetris qu’Apple avait alors baptisé Stacker ! Plus étonnant, ce clone du célèbre jeu de tournait sur une version DVT de l’iPod (numéro A103), encore au stade des tests de validation de conception. Ce prototype a été fabriqué au cours de la semaine 14 de 2003 (soit plus d’un mois avant le lancement de l’iPod de troisième génération) et a par la suite été racheté par un recycleur d’électronique en Chine qui l’a revendu tel quel. l’iPod ne fonctionnant plus à ce moment là. Un simple remplacement du câble flexible du disque dur permettra pourtant de le faire redémarrer.



On note que le prototype fait tourner une version tout aussi prototype d’iPodOS 2.0 ainsi qu’un jeu, Stacker, qui est réellement une copie carbone de Tetris. D’autres jeux sont présents sur l’appareil (comme Block0, Chopper et Klondike), ainsi qu’une liste de lecture à jouer en boucle et contenant de la musique classique, une playlist probablement destinée à tester l’autonomie de la batterie.