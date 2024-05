YouTube a cessé sa pratique qui consistait à venir court-circuiter l’économiseur d’écran de l’Apple TV. Le changement initial, qui a eu lieu il y a quelques semaines, avait dérange plusieurs utilisateurs.

L’un des économiseurs d’écran de YouTube

Il se trouve que les économiseurs d’écran de YouTube s’affichaient sur l’Apple TV lorsque l’application était ouverte, mais que l’utilisateur ne faisait rien dessus. Au bout de cinq minutes, l’application lançait son propre économiseur d’écran. Celui-ci pouvait être une miniature d’une vidéo. Il y avait même un projet d’augmenter les revenus en affichant des publicités.

Ce choix était controversé à cause des publicités et aussi parce que YouTube « volait » la vedette aux économiseurs d’écran qui sont propres à tvOS, le système d’exploitation de l’Apple TV, et qui ont une bonne réputation. Ceux-ci ne s’affichaient plus par défaut, puisque ceux de YouTube se déclenchaient plus tôt.

Mais YouTube a arrêté ce comportement et n’affiche plus les économiseurs d’écran aux utilisateurs d’Apple TV. Certains pensaient d’abord que c’était lié à la mise à jour tvOS 17.5.1. Il s’avère que ce n’est pas le cas, le changement a directement été fait par YouTube, sans pour autant mettre à jour son application.

Reste à savoir maintenant si le groupe a pris la décision de lui-même ou si Apple l’a tapé sur les doigts et l’a obligé à stopper sa pratique. Sachant que ni Apple ni YouTube ne commentent cette affaire, il n’y aura (probablement) jamais une réponse précise.