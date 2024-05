LEGO Ideas, la division LEGO en charge des créations originales (souvent en relation avec des franchises ou licences célèbres), a dévoilé il y a quelques jours le magnifique set LEGO… d’un Apple Store ! Tout y est, du Genius Bar aux appareils présentés (iPhone, AirPod Max, iMac, et même le Vision Pro !) en passant bien sûr par les visiteurs de la boutique. Suprême soucis du détail, LEGO a aussi pensé à installer des arbres à l’intérieur du magasin ! C’est véritablement adorable, et forcément, les plus aficionados de la marque se sont déjà déclarés très intéressés, au point que le projet recueille plus de 3700 votes (et encore près de 600 jours pour l’enregistrement des votes) . Il n’en reste pas moins que cette création inédite a très peu de chances de devenir un nouveau set LEGO proposé à la vente. LEGO se donne en effet le droit de ne pas aller plus loin malgré l’enthousiasme des utilisateurs, sans compter que l’on voit mal Apple donner son accord pour un set de cette nature. Rien n’interdit de rêver cependant…