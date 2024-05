Messages permet déjà d’ajouter quelques effets et animations liés au texte (par exemple des confettis lorsqu’on envoi un message d’anniversaire ou de nouvelle année), mais ces effets seraient littéralement décuplés sous iOS 18. Si l’on en croit Bloomberg qui s’appuie sur plusieurs sources « proches du dossier » Apple permettrait cette fois d’utiliser des effets de textes bien plus avancés, sous la forme d’animations liés à des mots individuels dans un message. Ces effets de texte seraient probablement disponibles aussi bien pour les iMessages que pour les SMS classiques – via RCS qui assurera aussi la communication avec les smartphones Android -, mais sans certitude cependant. L’outil d’auto-complétion, qui peut-être parfois très capricieux, bénéficiera quant à lui d’un petit coup de pouce de l’IA pour mieux « juger » du contexte du message. Serait-ce enfin la fin des messages « cringe » à cause d’un mot absurde placé n’importe comment par l’auto-complétion ? On jugera sur pièce.

Pour rappel, iOS 18 sera dévoilé lors de la keynote d’ouverture de la WWDC24 le 10 juin prochain. La version finale sera disponible en septembre, en même temps (ou presque) que le lancement de la prochaine gamme d’iPhone 16/16 Pro.