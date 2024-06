Le « karma » a encore frappé. Le 22 mai dernier, Lochlan Nicol, un jeune cycliste de 15 ans habitant à Jensen Beach en Floride, a été touché de plein fouet par un SUV. Sous la force de l’impact, la tête de Nicol a traversé la vitre arrière du véhicule. Le conducteur s’est alors arrêté… pour déplacer le corps de Nicol avant de fuir les lieux de l’accident. Un double miracle permettra de donner une fin heureuse à ce drame sordide. Premier miracle, Lochlan Nicol s’en est sorti vivant malgré la violence du choc : le jeune homme a certes subi des fractures au nez, à l’os zygomatique et à l’orbite ainsi qu’une importante entaille le long de la jambe, mais il est en vie et se remettra aisément de ses blessures.

Le second miracle concerne… un AirPod : la petite amie de Nicol s’était rendue rapidement sur les lieux de l’accident et avait pu ainsi retrouver le portefeuille du jeune homme, son téléphone, sa montre et l’étui de ses AirPods. en revanche, l’un des AirPods manquait à l’appel. Toujours à l’hôpital, Nicol a ouvert l’application Find My pour tenter de localiser l’AirPod manquant, une recherche couronnée de succès. L’accessoire était localisé à 6 km de la zone du crash. Les policiers ont peu ainsi cueillir à son domicile un certain Peter Bradford Swing, âgé de 49 ans et propriétaire d’un Hyundai Santa Fe argenté… avec une vitre arrière passager brisée ! Et au passage, l’AirPod manquant, qui s’était logé dans le véhicule lorsque la tête de Nicol a traversé la vitre arrière, a été retrouvé et remis à son propriétaire.

« Cet écouteur a permis de localiser le domicile du suspect à Jensen Beach, » a déclaré un porte-parole du shérif. « Il n’y a pas de morale à cette histoire. […] C’était un bon coup de chance pour nous, un très bon coup de chance. »

Peter Bradford Swing risque désormais 15 ans de prison.