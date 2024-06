Si le Mac reste largement à la traine du PC dans les entreprises (ne serait-ce qu’à cause du nombre de postes de travail sous Windows pour les tâches de gestion/compta ou de bureautique), il n’en va pas de même dans les foyers, tout au moins aux Etats-Unis. Si l’on en croit en effet un rapport de AltIndex concernant 10 000 utilisateurs d’ordinateurs américains, le Mac se positionne à la troisième place des marques d’ordinateurs utilisées par les particuliers. HP est devant au global (27% des ordinateurs de bureau et 32% des ordinateurs portables sont de marque HP dans les foyers US), devant Dell (29% des ordinateurs de bureau et 24% des ordinateurs portables) et donc Apple (23% des ordinateurs de bureau et 28% des ordinateurs portables). Microsoft, Acer, Asus et Lenovo sont très loin derrière.

On constate par ailleurs que sur le marché du laptop (ordinateur portable), Apple est second sur le marché américain (28% de Pdm). D’une manière générale, on constate que la firme de Cupertino est devenue l’un des trois géants du marché américain. Il y a encore 5 ans, HP et Dell étaient largement en tête. La bonne fortune d’Apple aux Etats-Unis ne doit pas cacher que le Mac est beaucoup plus à la peine dans le reste du monde (14% d’utilisateurs de Mac en France, 20% en Australie, 16% aux Pays-Bas), et que les ventes mondiales de Mac ont nettement baissé lors du dernier trimestre.