Vous avez un boitier Apple TV de seconde ou troisième génération et êtes abonné à Netflix ? Alors cet article vous concerne au premier chef : la marque au N rouge vient en effet d’annoncer que dès le 31 juillet prochain, son app ne fonctionnera plus sur les Apple TV commercialisés en 2010 et 2012. Ces deux modèles sont évidemment très anciens, mais le fait est qu’il est tout à fait possible de les utiliser pour regarder les programmes d’Apple ou les services de streaming. Difficile pour autant de parler d’obsolescence programmée concernant des appareils de plus de 10 ans d’âge (considérés comme obsolètes chez Apple), même si évidemment la pilule reste toujours un peu difficile à passer pour les utilisateurs concernés. A noter que Netflix n’a pas seulement mis au rebut le boitier d’Apple puisque des smart TVs de Samsung, Sony ou LG sont aussi « abandonnés ».

