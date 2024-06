Apple propose aujourd’hui la bande-annonce de La terre des femmes, sa nouvelle série avec Eva Longoria au casting. Elle fera ses débuts le 26 juin sur la plateforme de streaming.

La terre des femmes est une comédie dramatique dans laquelle Eva Longoria incarne Gala, une New-Yorkaise aisée qui voit sa vie bouleversée lorsque son mari ne rembourse pas une dette à de mauvaises personnes. Alors que de dangereux criminels sont à la recherche de sa famille et de son mari disparu, Gala est contrainte de quitter la ville avec sa mère vieillissante Julia (Carmen Maura) et sa fille adolescente Kate (Victoria Bazúa) pour se rendre dans la ville natale de sa mère dans le nord de l’Espagne – un endroit que Julia a fui il y a 50 ans – afin de recommencer sa vie en espérant que leurs identités resteront cachées. Mais les rumeurs se répandent rapidement dans la charmante ville viticole, dévoilant leurs secrets de famille et leurs vérités les plus profondes.

La série est créée par Ramón Campos, Gema R. Neira et Paula Fernández. Carlos Sedes s’occupe de la réalisation. Eva Longoria fait par ailleurs office de productrice exécutive par le biais de sa société de production UnbeliEVAble Entertainment.

Il faudra donc attendre le 26 juin pour découvrir La terre des femmes sur Apple TV+. Deux épisodes seront disponibles à cette date. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque mercredi. Le programme compte six épisodes au total.