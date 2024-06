L’application Météo d’Apple sur iPhone connaît une panne aujourd’hui, avec les informations météorologiques qui sont tout simplement absentes, qu’importe la ville choisie.

Plusieurs utilisateurs ont noté le problème sur les réseaux sociaux :

Is everyone's iPhone Weather app just not working? — Andrew Vaughn Gogh (@AllStarVaughn) June 5, 2024

Am I tripping or is the weather app on iPhone not working? — Sir Tim (@sirtimsmusic) June 5, 2024

Is everybody else weather app not working on y’all iPhone — LV (@whotfislv) June 5, 2024

Et pour le coup, il est possible que le problème ne vienne pas directement d’Apple, mais de The Weather Channel. En effet, le service connaît aussi une panne et il se trouve que c’est l’un des fournisseurs d’Apple pour les données de l’application Météo.

En attendant, la page d’état du système d’Apple n’indique rien de particulier. Mais elle n’est pas vraiment fiable (ironiquement). Apple annonce souvent quand les pannes sont corrigées, mais pas quand elles sont en cours. Ou alors, le fabricant attend un certain moment.

Vous n’avez rien à faire de particulier ici, il faut attendre que la panne soit de l’histoire ancienne. Le bug avec l’application Météo existe depuis plusieurs dizaines de minutes.