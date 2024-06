L’iPhone est la machine à cash d’Apple, et pas qu’un peu si l’on en croit Statista (qui a compilé les chiffres fournis par Apple). Depuis le tout premier iPhone en 2007, le « banger » d’Apple a rapporté pas moins de 1950 milliards de dollars, un montant pharaonique et qui deviendra rapidement obsolète : l’iPhone a enregistré un CA de 115,6 milliards de dollars sur la seule moitié de l’année fiscale 2024 d’Apple, et depuis trois ans, rapporte près de 200 milliards par an. La croissance des revenus de l’iPhone contraste avec les ventes du mobile, qui sont en baisse depuis quelques trimestres. Apple se rattrape avec un prix d’achat unitaire au delà des 800 dollars et bien sûr une marge opérationnelle extrêmement élevée (40%). Cette gestion « économique » de l’iPhone n’a pas d’égal dans l’industrie mobile, ce qui explique au passage qu’Apple récolte plus de 80% des bénéfices du secteur.

Le tableau de Statista permet aussi de se rendre compte de la rapidité avec laquelle l’iPhone a atteint des sommets financiers : 120 millions de dollars de revenus en 2007, mais 13 milliards deux ans plus tard et 45 milliards quatre ans après. L’iPhone passe les 100 milliards de revenus annuels en 2014, soit 7 ans à peine après le lancement du premier modèle. Et il ne faudra que 7 and de plus encore pour que la barre des 200 milliards soit quasiment franchie. Au rythme actuel, les 3000 milliards de dollars de revenus (en cumulé) seront atteints d’ici 5 ans à peine…