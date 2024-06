Apple lève aujourd’hui le voile sur Omnivore, une nouvelle série documentaire créée et narrée par le chef cuisinier danois René Redzepi. Et comme on peut s’en douter, c’est en rapport avec la nourriture et la cuisine.

Chaque épisode d’Omnivore célèbre la culture, la transformation et la consommation de huit des ingrédients les plus essentiels au monde, dont les bananes, les piments, le café, le maïs, le porc, le riz, le sel et le thon, et révèle comment ils constituent les pierres angulaires du patrimoine culturel mondial.

René Redzepi et Matt Goulding, producteur exécutif, guident les téléspectateurs dans une odyssée à travers le monde, dévoilant des histoires complexes derrière les ingrédients qui ont façonné les sociétés, les cultures, les croyances et le cours de l’histoire de l’humanité. La série emmène les téléspectateurs dans des destinations du monde entier, notamment au Danemark, en Serbie, en Thaïlande, en Espagne, au Japon, à Djibouti, au Pérou, en Corée du Sud, en France, en Colombie, en Inde, à Bali, au Rwanda et au Mexique, ainsi qu’aux États-Unis. Dans chaque épisode, le chef cuisinier et divers collaborateurs proposent une exploration des traditions culinaires, mettant en valeur les efforts locaux pour honorer, conserver et protéger les offrandes du monde.

Omnivore sur Apple TV+ sera disponible en huit parties et fera ses débuts le 19 juillet sur la plateforme de streaming.