Après 10 ans sans presqu’aucune modification, Netflix s’apprête à lancer une version largement remaniée de son app TV (celle qui est disponible sous l’Apple TV). Les changements concerneraient essentiellement l’interface, qui afficheraient notamment plus d’informations de contenu sur un même écran de manière à ne pas obliger l’abonné à trop naviguer dans les menus. « Nous voulions vraiment que les membres puissent plus facilement déterminer si un titre leur convient », a déclaré au site The Verge Pat Flemming, directeur principal des produits de Netflix.

Avec la nouvelle interface, les vignettes des différents programmes (séries, films, émissions) s’étirent et laissent apparaitre de nouvelles infos lorsqu’on passe le curseur dessus. Il est ainsi possible d’accéder directement au casting, à la bande annonce, ou bien encore à un court synopsis, le tout sans devoir sélectionner la vignette et passer à un autre écran d’affichage. Un survol prolongé de la vignette lance aussi automatiquement le trailer.

De plus, le menu de navigation situé à gauche sera désormais située dans un bandeau horizontal placé en haut de l’écran. On y retrouvera les onglets de recherche, l’accueil, les émissions, les films et Mon Netflix. Les onglets Nouveaux et Populaires actuels sont supprimés et remplacés par les recommandations My Netflix. La nouvelle application est actuellement en cours de test auprès d’un petit groupe d’abonnés et devrait bientôt être disponible.